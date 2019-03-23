Украинского политзаключенного Александра Шумкова, которого 4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил к 4 годам общего режима, отправили для дальнейшего отбывания наказания в Тверскую область.
Сообщается, что об этом рассказала тетя украинца. По ее словам, мать Саши, Лариса Шумкова получила документ, в котором сообщается, что 21 марта его отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение УФСИН по Тверской области.
Адвокат сообщил, что нужно ждать со стороны ФИН информации о его прибытии на место отбывания наказания. На этом этапе украинская сторона должна держать на контроле прохождение этапа заключенным. По словам тети, семья Шумкова дважды обращалась в МИД по поводу оплаты услуги адвоката., но ответа до сих пор нет. Оплатить адвокату его услуги нужно, чтобы наконец можно было подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Дело о похищении Александра, по информации родственницы, расследует уже не полиция, а СБУ.
Александр Шумков удерживается в российском СИЗО с августа 2017 года за участие в «экстремистских организациях» (в «Правом секторе») на территории Украины. Родные Александра намерены обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд. В зале суда Шумков заявил, что ничего просить не будет.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал цивилизованный мир давить на Российскую Федерацию для освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба.
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