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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал цивилизованный мир давить на Российскую Федерацию для освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба.

«Милосердие, человечность, достоинство – эти понятия неизвестны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдосудопроизводство осудило тяжелобольного Павла Гриба до 6 лет колонии. Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения», – написал он в Twitter.

Как сообщал ForUm, сегодня, 22 марта, Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба  к 6 годам заключения.
ForUm

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