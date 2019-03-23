Сегодня, 23 марта, ожидается существенное усиление порывов ветра в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайший час и до конца дня в Киеве порывы ветра усилятся до 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). В целом в столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха днем от +6 до +8.

В связи с усилением ветра жителей и гостей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды, в некоторых областях пройдут дожди с мокрым снегом. В частности, осадки ожидаются в восточных областях и Приазовье, на остальной территории сухо.

Напомним, Ураганы в Украине обесточили 94 населенных пункта.