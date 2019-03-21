На судебных прениях по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, которые происходят 21 марта в Ростове-на-Дону в России, прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы за «склонение к теракту».

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на собственного корреспондента в зале Северо-Кавказского военного окружного суда.

Следовательно, срок заключения предлагают отчислять с 25 августа 2017 года.

Как сообщалось, в российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу Гриба.

Павел рассказал, что чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей медицинской помощи ему не оказывают, а в заседании суда объявляли перерыв. Ему вызвали скорую помощь.