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Высший антикоррупционный суд признал бывшего депутата Хмельницкого областного совета виновным в совершении оконченного покушения на мошенничество и подстрекательстве к предоставлению 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды и приговорил к 7 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба САП.

В ходе досудебного расследования установлено, что бывший депутат Хмельницкого облсовета действуя с умыслом на завладение чужим имуществом (денежными средствами) исполняющего обязанности директора коммунального предприятия «Каменец-Подольской специализированной школы-интерната I-III ступеней «Славутинка» Хмельницкого областного совета в особо крупных размерах путем обмана (мошенничества) и путем подстрекательства к предложению и предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам, а именно депутатам Хмельницкого облсовета.

Так, за 50 тыс. долларов США, которые якобы должны быть переданы депутатам, бывший чиновник обещал посодействовать в решении вопроса о назначении на должность директора коммунального предприятия, а также невыполнение проверки вышеупомянутого предприятия.

Суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины. По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года и конфискацией имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

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