Жителям Днипра, которые помогут поймать вандалов и наркоторговцев, будут выплачивать премии из бюджета. Соответствующие изменения в целевой фонд Днипровского горсовета депутаты утвердили во время 43-й сессии 20 марта, сообщает пресс-служба горсовета.

Как известно, две недели назад торговцы наркотиками разрисовали «рекламой» всю центральную часть Днипра. Не пожалели даже памятник Александру Полю – первому почетному гражданину города.

На дерзость отреагировал мэр Борис Филатов. Тогда он заявил о намерении выплатить из фонда мэра вознаграждение в размере почти 100 тыс. грн за информацию, которая поможет установить личность преступника. Теперь решением сессии такие выплаты закрепили как одно из направлений целевого фонда горсовета.

«Предоставление денежного вознаграждения гражданам города в расчете на одного человека в размере до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года, за информацию о правонарушителях, действия которых нанесли вред имуществу территориальной общины, с помощью которой правонарушителей привлекли к административной (судом или административной комиссией), гражданской или уголовной ответственности», - говорится в тексте решения.

Предполагается, что количество выплат может зависеть, в частности, от поступлений в целевой фонд.

Всего на исправление последствий вандализма город тратит значительно больше, ведь злоумышленники часто используют краску, которую трудно отмыть. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который специализируется на восстановлении поверхностей, поврежденных вандалами.

В то же время, согласно правилам благоустройства, действующим в Днипре, следить за состоянием фасадов офисных зданий должны балансодержатели. За невыполнение предписаний, выдаваемых профильная городская инспекция, им грозит штраф.