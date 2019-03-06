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В ночь на 6 марта в центре Днипра неизвестные обрисовали памятник Александру Полю.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей «рекламой» всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. 

Первому почетному гражданину Екатеринослава! Мое железное терпение лопнуло», - написал он в Facebook.



Мэр объявил  премию за достоверную информацию, «позволяющую задержать этого поддонка».

«100 тысяч гривен за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 тысяч.

Из мэрского фонда», - заявил Филатов.
ForUm

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