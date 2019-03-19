Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена прибыть в Киев для участия в судебном заседании по делу обвиняемого в государственной измене главного редактора издания «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сообщается в ее Instagram.

«Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского», - сообщила Москалькова.

Она заявила, что обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой по поводу условий содержания Вышинского, который якобы «содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева».

«По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста», - заявила она.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

14 марта Вышинского доставили в Киев. Его дело будет рассматривать Подольский районный суд Киева.