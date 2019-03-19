также в разделеОбщество
СБУ блокировала деятельность организаторов «Forex Trend Limited» 12
Добивал прикладом и ногами: за убийство пограничника задержали солдата 23
Моряку Сороке сшили сухожилия руки и вытащили осколки 16
ГБР расследует закупку НАБУ автомобилей 22
На Запорожье за пьяное вождение уволили скандального прокурора 16
Военнопленного украинского моряка Сороку прооперировали 54
РФ разместила в оккупированном Крыму ракетоносцы Ту-22М3 31
В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на апрель-май 95
Кривонос: Реформа Укроборонпрома займет полгода 51
Военные уничтожили двоих оккупантов и две БМП противника 35
Вышинского перевели в Лукьяновское СИЗО 22
Укроборонпром опроверг информацию о поставках военной техники в РФ 27
Арестованную квартиру Януковича сдали в аренду 32
В САП обвинили НАБУ в сокрытии от прокуроров материалов дел 24
18 марта. Картина дня 47
Президент уволил заместителя командующего Нацгвардии 50
Экс-представителя президента РФ в Крыму приговорили к 13 годам тюрьмы 84
Прокуратура до сих пор не установила причину взрывов на арсенале под Ичней 17

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена прибыть в Киев для участия в судебном заседании по делу обвиняемого в государственной измене главного редактора издания «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сообщается в ее Instagram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в защиту прав российского журналиста Кирилла Вышинского, который содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева. По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста. Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского. #правачеловека #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #humanrights

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

 

«Вылетаю в Киев для участия в судебном заседании по делу Вышинского», - сообщила Москалькова.

Она заявила, что обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой по поводу условий содержания Вышинского, который якобы «содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева».

«По информации адвоката в его камере отсутствует электричество и искусственное освещение, Кирилл спит на простыне без матраса, подушки и одеяла. Эта ситуация не только не соответствует общепризнанным международным стандартам содержания в пенитенциарных учреждениях, но и пагубно сказывается на и так подорванном здоровье российского журналиста», - заявила она.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

14 марта Вышинского доставили в Киев. Его дело будет рассматривать Подольский районный суд Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
12
Теги