Бывшего главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в Киев, он находится в Лукьяновском СИЗО. Об этом заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, сообщает ТАСС.

«Сейчас Вышинский в Киеве, в Лукьяновском СИЗО, куда он был доставлен 14 марта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вышинского разместили в камере без электричества. «Условия не очень хорошие, на что он будет жаловаться. Я буду обращаться непосредственно к омбудсмену Людмиле Денисовой с вопросом, связанным с тем, что Вышинского разместили в камере, в которой нет электричества», - отметил защитник.

По данным адвоката, Вышинский «уже четыре дня без электричества и без матраца». Всего, по словам Доманского, в камере вместе с Вышинским содержится пять человек.

Адвокат сообщил, что Вышинский пока не может видеться с родственниками.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу.