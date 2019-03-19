По подозрению в убийстве инспектора пограничной службы во Львовской области задержан 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы «Сянки», сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, 18 марта около 13:00 часов во время несения службы 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы «Сянки» вплотную выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы. После этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами. Остановили его другие военнослужащие.

Раненому сразу вызвали карету «скорой помощи» и в тяжелом состоянии доставили в Турковскую клиническую больницу. По дороге в больницу инспектор пограничной службы умер.

Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, проводят досудебное расследование по статье «умышленное убийство» (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины солдату-срочнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как ранее сообщал ForUm, 18 марта в одном из подразделений Мостиского отряда в результате огнестрельного выстрела был смертельно ранен военнослужащий Госпогранслужбы.