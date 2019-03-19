В Украине пенсии будут повышать минимум на 100 гривен. Об этом на заседании селекторного совещания заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает 112 Украина.

Розенко утверждает, что украинское правительство уже приняло решение о повышении пенсионных выплат не менее чем на 100 грн. Вице-премьер-министр отметил, что по состоянию на сегодня, средняя сумма повышения пенсий в стране составляет 514 грн. Около 2,5 млн украинцев получили повышение на сумму от 100 до 400 грн.

«Повышение пенсий не может быть меньше 100 гривен, и сегодня средняя сумма повышения для пенсий, которые подлежали перерасчету, составила примерно 514 гривен по стране. При чем, хочу сказать, что если взять в разрезные повышений, то наибольшее число людей, которые получили повышение, это от 100 гривен до 400 гривен - 2,5 млн людей получили повышение», - сказал Розенко.

По его информации около 500 тыс. украинцев получили повышение пенсий на сумму от 700 до 1 тыс. грн, а более 2,5 пенсионеров - на сумму свыше 1 тыс. грн.

Розенко утверждает, что повышать пенсии в Украине будут ежемесячно до нового перерасчета пенсий.

Напомним, в марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.