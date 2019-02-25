В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.

Об этом во время совещания с участием Президента Петра Порошенко заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает «Европейская правда».

«В 2019 году предлагается им (пенсионерам. – Ред.) осуществить доплату к пенсии 2410 гривен. Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона о «евробляхах», - сказал Рева.

«Впервые явление, которое наносило ущерб всей стране, было возвращено в пользу определенных категорий граждан. То есть средства от растаможки «евроблях» в полном объеме были направлены на такие выплаты. Это инициатива президента», - заявил министр.

По его словам, 2410 гривен - это фактически та сумма, которую людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена ​​индексация пенсии.

«Эта сумма будет выплачена в марте-апреле 2019 года», - добавил представитель правительства.

«Мы нашли возможность вернуть пенсионерам, получающим наименьший уровень пенсии, индексацию 2015-2016 годов», - заявил Президент.

«По расчетам это показатель инфляции, который умножается на уровень прожиточного минимума. Мы вышли на сумму 2410 гривен каждому, кто имеет пенсию ниже минимальной и минимальную», - сказал Президент.

Он пояснил, что этот механизм распространяется на тех, кто в результате индексации, которая начнется с 1 марта, получат небольшую сумму - 100-200-300 гривен.

«Будут и те, кто (вследствие индексации. – Ред.) получат 800-900-1000, им компенсировать не нужно. А тем, кто получает 100 и 200 - они получат 2410 гривен в течение марта и апреля как компенсация индексации 2015-2016 годов», - заявил Президент.

Рева добавил, что речь идет не о всех пенсионерах, а о тех, которые имеют полный страховой стаж. «Это те люди, которые реально, добросовестно и честно работали», - сказал министр.

«Со следующего понедельника у нас начинаются выплаты по индексированной пенсии. И выплаты по монетизации субсидий делаем одновременно», - подытожил Порошенко.

Напомним, в Украине с 1 марта будут автоматически пересчитаны пенсии для 10,2 млн пенсионеров.