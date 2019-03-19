Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес вызван в сборную Украины, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

«После подтверждения информации о получении нападающим донецкого «Шахтера» Жуниором Мораесом гражданства Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока в ряды сине-желтых», – говорится в сообщении.

В ФФУ отметили, что футболист, который живет в нашем государстве уже семь лет и связывает свое будущее с Украиной, сегодня прибудет в расположение команды.

С коллективом Жуниор познакомится на теоретическом занятии. Вечером же новичок главной команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной.

Напомним, 18 марта Жуниор Мораес получил украинское гражданство.