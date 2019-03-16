Индустриальное развитие Украины, создание новых рабочих мест с достойной средней зарплатой в промышленности позволит вернуть украинцев из-за границы и предоставит им новые возможности самореализации и занятости. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

«У нас есть много вещей, которые надо сохранять и приумножать. Некоторые из них хотели бы перенять наши западные партнеры. А в некоторых надо менять систему. Все это вместе позволит вернуть специалистов в Украину», - сказал Гройсман.

Он обратил внимание, что большинство процессов, происходящих сегодня в Украине, — это сложные вещи, которые не имеют простых решений. Именно поэтому нереальные обещания безответственных политиков решить все «уже завтра» - это подрыв доверия и к людям, и к стране в целом. «Нам нужна ответственная политика и качество жизни, которая дает возможность себя реализовать. Этого мы и стремимся», - сказал Гройсман.

По его словам, за прошедший год в Украине построено и реконструировано 1000 промышленных объектов. Объем капитальных инвестиций превысил 520 млрд грн. «Мы начали повышать минимальную зарплату, повышается реальная зарплата. И это мы в начале пути. Так что можем достичь большего», - добавил премьер-министр.

Также, Гройсман поручил провести переговоры с МВФ относительно цены на газ.