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Теперь почти 900 км, которые отделяют Ужгород от Киева, можно преодолеть за пару часов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава государства Петр Порошенко.

«Вчера состоялся первый возобновленный рейс Киев-Ужгород. Это символическое событие для путешественников, ибо Закарпатью есть много чего предложить: живописные пейзажи, великолепная минеральная вода, кристально чистый воздух», - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что дал задачу в кратчайшие сроки увеличить интенсивность авиарейсов.

«Сделаем все, чтобы Закарпатье стало туристической Меккой не только для Украины, но и для Европы и всего мира!», - подчеркнул Президент.

Напомним, между Киевом и Ужгородом возобновили виасообщение.
ForUm

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