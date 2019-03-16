Об этом на своей странице в Facebook написал глава государства Петр Порошенко.
«Вчера состоялся первый возобновленный рейс Киев-Ужгород. Это символическое событие для путешественников, ибо Закарпатью есть много чего предложить: живописные пейзажи, великолепная минеральная вода, кристально чистый воздух», - говорится в сообщении.
Порошенко подчеркнул, что дал задачу в кратчайшие сроки увеличить интенсивность авиарейсов.
«Сделаем все, чтобы Закарпатье стало туристической Меккой не только для Украины, но и для Европы и всего мира!», - подчеркнул Президент.
Напомним, между Киевом и Ужгородом возобновили виасообщение.
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