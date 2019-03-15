Председатель «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук, подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривен.

Эту информацию Громадському подтвердил адвокат Евгений Музычук.

«Залог, внесенный за него, - 4 миллиона гривен, как предусмотрено постановлением следственного судьи. Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения», - сказал он.

Залоговую сумму за Костанчука внесли 11 марта, а 12 – он вышел из СИЗО.

Музычук говорит, что вносило залог «очень много людей», а «желающих было еще больше», и залоговая сумма является результатом совместного вклада более 20 человек.

«Сейчас написал гневное письмо в суд о том, что решение является незаконным, и мы дальше обжалуем это в апелляции», - отметил Музычук и добавил, что «мотивы, по которым суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства прокурора, являются неизвестными для них (защиты)».

Напомним, 6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль.