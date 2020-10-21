В единый реестр досудебных расследований внесены сведения об открытии уголовного производства по факту подкупа избирателей города Лиман (Донецкая область), организованного представителями партии «Порядок».



Полиция Лимана допрашивает участников и свидетелей процесса подкупа избирателей в городе Лиман, организованного представителями партии «Порядок». Среди подозреваемых в организации подкупа – кандидат на пост городского головы Лимана от «Порядка» Александр Журавлев, допрос которого уже также проведен. В скором времени дело будет передано в прокуратуру.

Основанием для открытия уголовного производства стало обращение местного жителя, которому удалось задокументировать на видео процесс передачи денег – ста гривен, вложенных в газету партии «Порядок» - от агитатора избирателю. Лиман не единственный город в Донецкой области, в котором зафиксированы случаи подкупа – уголовные дела уже открыты в Бахмуте и Покровске, там также фигурируют представители партии «Порядок».





Как отмечают политические эксперты, партия «Порядок», зарегистрированная в Житомирской области и не имеющая никакой партийной структуры, включая членов партии, создана исключительно под местные выборы.



«Партия «Порядок» накачивает рейтинг своих кандидатов через админресурс и скупает голоса в интересах Петра Порошенко, который хочет завести своих людей в местные советы Донбасса. В эту нечестную игру акционеры партии втянули достаточно уважаемых на Донбассе людей – Алексея Реву, Леонида Байсарова, Андрея Аксенова, причем, есть информация, что сделано это, в том числе, при помощи запугивания уголовными делами, шантажа и угроз. Прикрываясь авторитетом местных лидеров, «Порядок» начал скупку голосов. Есть четкие сигналы из Бахмута, где открыто уголовное дело и начато расследование по факту подготовки сетки по скупке голосов, в которой фигурируют первые лица города. Такая схема опасна вдвойне, ведь уголовная ответственность грозит не только организаторам подкупа – могут пострадать и люди, продающие свой голос, которым по закону грозит до 7 лет тюрьмы. Насколько мне известно, и в Бахмуте, и в Лимане, допрашиваемые уже начали сдавать полиции данные, как о заказчиках подкупа, так и данные простых людей, которые брали у них деньги за «правильное» голосование», - отмечает политический эксперт Игорь Филлипов.