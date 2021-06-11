Под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды должностному лицу управления СБУ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что гражданин Украины, достоверно понимая свои незаконные действия по организации азартных игр, предложил оперуполномоченному одного из отделов Управления СБУ в Винницкой области денежное «вознаграждение» в размере 200 долларов ежемесячно за несоздание ему препятствий относительно незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в одном из городов областного значения области. Офицер СБУ немедленно сообщил об этом «предложении» руководству и управлению внутренней безопасности СБУ.

10 июня указанный гражданин, действуя под контролем правоохранительных органов, передал офицеру первые 200 долларов. Сразу после предоставления гражданином указанной суммы неправомерной выгоды, последнего задержали на месте совершения уголовного преступления. Сумму неправомерной выгоды у задержанного изъяли.

Санкция ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает задержанному наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.