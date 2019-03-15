Окружным избирательным комиссиям выделят средства на приобретение архивных боксов для избирательной документации, которые не удалось закупить через тендерные процедуры.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, сообщает Укринформ.

«Поскольку тендер (на закупку архивных боксов. - Ред.) не проведен, ЦИК обратилась с письмом во всем окружные избирательные комиссии, и эти коробки в количестве две коробки на малый и средней участок и три - на большой будут закуплены окружными избирательными комиссиями за счет средств, выделяемых непосредственно ОИК на проведение выборов Президента Украины «, - отметил Радченко.

Он пояснил, что для этого ОИК внесут соответствующие изменения в свои смету, которые будут утверждены Центризбиркомом. Если окружным комиссиям не хватит денег, ЦИК дофинансирует их в пределах средств, выделенных на приобретение архивных боксов.

В то же время Радченко подчеркнул, что архивные боксы назначаться исключительно для перевозки документации избирательных участков, например предварительных списков избирателей, уже после подсчета голосов и перевозки бюллетеней.

При этом заместитель председателя ЦИК отметил необходимость внесння изменений в законодательство о проведении тендерных закупок, поскольку сейчас оно не учитывает всех нюансов избирательного процесса.

«Мы понимаем, что без изменений в законодательство использования системы Prozorro на выборах будет очень проблематично ... ЦИК никоим образом не отказывается от системы тендеров, но надо адаптировать ее под избирательное законодательство», - заявил Радченко.

Как ранее сообщал ForUm, Центральная избирательная комиссия не смогла закупить архивные боксы (картонные коробки) для доставки бюллетеней и другой избирательной документации от участковых до окружных избирательных комиссий после подсчета голосов на выборах.