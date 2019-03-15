Материалы, свидетельствующие о возможных коррупционных связях членов Национального антикоррупционного бюро Украины с фигурантами уголовных производств относительно разворовывания бюджетных средств, были переданы Генеральной прокуратурой Украины в НАБУ. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНИАН.



По его словам, это и есть те 87 страниц дела, о которых говорят, как о пропавших. «Они никуда не исчезли. Они доехали до НАБУ, были вручены лично первому заместителю господину Углаве, который наложил свою резолюцию, но после этого не произошло ничего», - заявил Луценко.

Он пояснил, что материалы содержат переписку представителей фирмы «Оптима» и агента НАБУ и «высших должностных лиц» этого бюро, которые «организовывали встречи для решения вопросов как конкретных политиков, которые проходят по уголовным производствах НАБУ, так и для того, чтобы получить справку о чистоте фирмы «Оптимы» за подписью господина Углавы и еще одного детектива».

По словам Луценко, переписка была предоставлена в 2017 году.

«К сожалению, должен констатировать, что НАБУ, избалованное своим имиджем чистейшей и самой профессиональной службы, не приняло мер к своим работникам», - сказал глава ГПУ. «Это называется покрывательство чести мундира», - добавил он.

Луценко также уточнил, что он не имеет целью развязать войну с бюро, но руководство этой структуры должно сделать надлежащие выводы из ситуации. «Это урок, что, к сожалению, и в НАБУ есть предатели службы», - пояснил генпрокурор.

«Надо действовать и выжигать их так же, как это делаем мы», - заявил он.

Напомним, 11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора группы прокуроров от расследования возможного хищения чиновниками «Укроборонпрома» из-за провала в расследовании.

Двое детективов НАБУ, упомянутые в журналистском расследовании о коррупции в сфере обороны, были отстраненны на время проведения служебного расследования.