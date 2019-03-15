Полиция устанавливает личность девочки, которую избили ее сверстники неподалеку одной из школ Деснянского района Киева.

Об этом сообщили в пресс-центре Деснянского отделения Нацполиции города Киева, передает УНН.

«Сообщение об избиении девочки к нам не поступало. Видео избиения увидели постфактум. Сейчас мы устанавливаем личность девочки, почему ее родители не обратились в полицию, а также все детали происшествия», - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве школьницы жестоко избили свою одноклассницу. Момент избиения они сняли на видео.