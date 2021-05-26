В Херсонское районное управление полиции поступило представление от администрации школы в пгт Камышаны.

Педагогический коллектив просил повлиять на поведение восьмиклассника, который ежедневно унижает учителей, срывает уроки и оскорбляет других участников образовательного процесса, сообщили в полиции.

Инспектор ювенальной превенции пообщалась с педагогическим коллективом и детьми учебного заведения, а также с родителями парня.

По словам учителей, мальчик ведет себя агрессивно, как с ними, так и со всеми детьми. Также он постоянно высказывается нецензурной бранью в отношении всех участников образовательного процесса.

Семья мальчика состоит на учете как неблагонадежная. Мать ученика не может справиться с ним. По ее словам, мальчик так же ведет себя и дома.

В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст.173-4 «буллинг (травля) участника образовательного процесса» КоАП.