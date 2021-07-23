также в разделеОбщество
23 июля. Картина дня 9
Зеленский представил нового главу СВР 14
У Зеленского опровергли увольнение первого замглавы СБУ 9
В МИД удивлены заявлением Молдовы о завершении расследования дела об исчезновении Чауса 9
Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ 59
Креминь призвал спортсменов на Олимпиаде говорить на украинском 10
ГБР разоблачило схему вымогательства денег у раненых на фронте бойцов 11
СБУ задержала более 30 афганцев, прибывших из РФ 13
Травма грудной клетки, переломы ребер: ГБР расследует задачную смерть заключенного в Житомире 10
Дело о махинациях с жильем для нацгвардейцев направлено в суд 10
В Кривом Роге 7-летнего мальчика держали на цепи 13
12 россиян пыталась попасть в Украину по паспортам, выданным в оккупированном Крыму 12
СБУ заблокировала незаконный вывоз из страны агрегатов для военных вертолетов 10
Молдова: К похищению Чауса причастны спецструктуры Украины 47
Радуцкий: Уровень заболеваемости штаммом «Дельта» среди привитых крайне низкий 9
Из Украины выдворили «смотрящего» за Лубнами 17
Еще одна страна открывается для украинцев 25
Румынское судно заблудилось и нарушило границу Украины 12

Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца львовского школьника за мемы на учителей. 15-летний школьник польской школы №10 публиковал в Instagram карикатуры на своих учителей, пишет zaxid.net.

Как говорится в материалах дела, в июле 2020 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.

Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали соответствующее заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика Марьян К. свою вину признал полностью.

Учитывая доказательства, судья Галицкого районного суда Львова Виктор Романюк признал виновным Марьяна К. по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
7
Теги