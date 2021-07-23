Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца львовского школьника за мемы на учителей. 15-летний школьник польской школы №10 публиковал в Instagram карикатуры на своих учителей, пишет zaxid.net.

Как говорится в материалах дела, в июле 2020 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.

Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали соответствующее заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика Марьян К. свою вину признал полностью.

Учитывая доказательства, судья Галицкого районного суда Львова Виктор Романюк признал виновным Марьяна К. по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.