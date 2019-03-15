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В Киеве школьницы жестоко избили свою одноклассницу. Момент избиения они сняли на видео. Об этом сообщает 112 Украина.

Произошло это на Троещине. Девушки учатся в школе № 294. По неизвестным причинам у них возник конфликт с одноклассницей, которую они вследствие этого избили. 

Школьницы жестоко поиздевались над девушкой во дворе многоэтажек. На видео видно, как пострадавшая становится на колени и в этот момент на нее налетает другая. Школьница повалила девушку на землю и начала избивать ногами и руками. За несколько секунд бить девушку начала и другая школьница. 

Жестоких школьниц пытались оттащить от пострадавшей. В результате такого избиения у девушки под глазами большие гематомы, а из-за отечности глаза открываются не полностью.
ForUm

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