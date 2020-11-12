Полиция по результатам проверки обнародованной в Интернете информации о травле 3-летнего мальчика составила административный протокол в отношении воспитательницы детского сада в одном из сел Шишацкого района Полтавской области.
Как сообщила пресс-служба облглавка, в действиях сотрудницы учебно-воспитательного комплекса полиция усматривает признаки буллинга.
Относительно воспитательницы составили протокол по ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях – буллинг (травля) участника образовательного процесса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа (от 850 до 1700 гривен) или общественных работ на срок от двадцати до сорока часов.
Об инциденте в детсаду написала в Facebook мать мальчика Галина Иващенко.
«Это просто ужас, что творится в саду Великой Бузовой! Какое там отношение к моему ребенку! Моему ребенку 3 года исполнилось месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы «воспитателя» недопустимы!» — написала она и опубликовала видео, на котором воспитательница «втряхивает» ребенка в штаны, а тот плачет.
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