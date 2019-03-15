В автомобилях задержанных в Новой Зеландии террористов были обнаружены самодельные взрывные устройства.
Об этом сообщает The West Australian, ссылаясь на комиссара новозеландской полиции Майка Буша, передает УНИАН.
Полиция обезвредила найденную взрывчатку. Nzherald в свою очередь, сообщил, что в центре крупнейшего города Новой Зеландии Окленда полиция оцепила две локации и провела контролируемый подрыв подозрительных пакетов.
Два свертка с неизвестным содержимым были найдены возле железнодорожной станции Бритомарт.
Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял прихожан. Все происходящее он снимал на GoPro.
Во время атаки погибли 40 человек, по меньшей мере 20 серьезно ранены. Четверо террористов задержаны.
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