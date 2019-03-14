Главный консультант главного департамента информационной политики Администрации Президента Александр Бухтатый найден мертвым в Киеве. Согласно предварительному выводу судмедэксперта, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца.

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых.

Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

Кабмин назначил Божко заместителем министра иностранных дел Украины.

Сегодня, 14 марта, отмечается День украинского добровольца.

В Следственном комитете России в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

Глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев предложил Кабинету Министров рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволит не поднимать цену на газ.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Планы правительства увеличить в ближайшие месяцы социальные расходы несут потенциальные инфляционные риски, заявили в Нацбанке.

Пентагон планирует летом испытать крылатую ракету наземного базирования запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности типа (РСМД), сообщают информационные агентства США.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предупредила парламентариев, что будет вынуждена сообщить Евросоюзу об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе, который они ранее отклонили.

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры и оперативным сопровождением Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, требовавших у гражданина Украины денежные средства в сумме 110 тысяч долларов.