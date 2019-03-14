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Планы правительства увеличить в ближайшие месяцы социальные расходы несут потенциальные инфляционные риски, заявили в Нацбанке.

Согласно январским прогнозом инфляция снизится до 6,3% в 2019 году года и вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в начале следующего года.

Этот прогноз актуален даже с учетом появления новой информации со времени предыдущего заседания правления по монетарной политике.

«С одной стороны, на ближайшие месяцы запланированы повышения социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов», - говорится в сообщении.

С другой стороны, более существенное укрепление обменного курса гривни, чем заложено в текущий прогноз, наоборот способствует замедлению инфляции.

Вместе с тем риски для снижения инфляции, на которые Нацбанк указывал в январском макроэкономическом прогнозе, также сохраняются.

Исходя из необходимости устойчивого снижения инфляции до цели и оценки рисков, которые могут этому помешать, правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18 %.
ForUm

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