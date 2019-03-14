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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника 30 тысяч долларов от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела.

Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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