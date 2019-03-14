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Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Оставляя учетную ставку без изменений, правление Нацбанка видит возможности для ее снижения в дальнейшем. Сроки перехода к циклу снижения учетной ставки будут зависеть от того, насколько устойчивым будет ослабление инфляционных рисков и улучшение инфляционных ожиданий. При этом дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка, который будет обнародован в апреле», - говорится в сообщении.

Сохранение учетной ставки на уровне 18 % утверждено Решением Правления Национального банка Украины от 14 марта 2019 № 199-рш "О размере учетной ставки".

Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 25 апреля 2019 в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, в декабре 2018 и январе 2019 правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых.
ForUm

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