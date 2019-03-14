Премьер-министр Владимир Гройсман назначил Егора Божко заместителем министра иностранных дел Украины.
Соответствующее распоряжения премьера № 144-р обнародовано на правительственном портале.
«Назначить Божко Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года», - говорится в документе.
Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.
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