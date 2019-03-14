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Следователи центрального аппарата Госбюро расследований под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры и оперативным сопровождением Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, требовавших у гражданина Украины денежные средства в сумме 110 тысяч долларов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

В ходе досудебного расследования предварительно установлено, что сотрудники СБУ требовали деньги у гражданина за избежание уголовного преследования и нелишение гражданства Украины.

Работников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тыс. долларов. Первую часть в размере 40 тыс. долларов подозреваемые получили ранее.

В настоящее время указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет преступления изъят. Следственные действия продолжаются.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой лиц (ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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