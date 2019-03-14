В Следственном комитете России в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

Об этом сообщается на сайте следкома.

«В Украине этот институт является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа», - заявили в Москве.

По данным российского следствия, Вятрович, используя свое служебное положение, действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства и осуществления комплекса мероприятий по увековечиванию памяти участников украинского освободительного движения, в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, в том числе о самой принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения.

Самим же приговором трибунала установлено, что «организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», и «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности», «СС использовались для целей, которые согласно Уставу являются преступными и включают преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершаемые при управлении оккупированными территориями, проведение в жизнь программы использования рабского труда, и жестокое обращение с военнопленными и их убийства».

«Отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания. Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание», - заявили в следкоме.