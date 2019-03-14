Глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев предложил Кабинету Министров рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволит не поднимать цену на газ.

Об этом говорится в письме Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает «Экономическая правда».

Сообщается, что «Нафтогаз» осуществил закупку газа в точке Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн/тыс. кубометров. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров.

Впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о ПСО, подчеркнул Коболев.

«Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям», - отмечается в письме.

«Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены», - утверждает Коболев.

Либерализация поставок природного газа предусматривает отмену режима ПСО и устранения существующих ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газосбытовые компании.

Как сообщал ForUm, с 1 ноября 2018 года Кабинет Министров Украины повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров.

Цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.