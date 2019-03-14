Пентагон планирует летом испытать крылатую ракету наземного базирования запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности типа (РСМД), сообщают информационные агентства США.

«Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе», - цитирует агентство Reuters 13 марта чиновника Министерства обороны на правах анонимности.

Согласно сообщению, американская крылатая ракета будет иметь дальность полета 1000 километров, и, если испытания будет успешным, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев, передает Радио Свобода.

Также Пентагон предварительно планирует испытать в ноябре баллистическую ракету средней дальности. Агентство Associated Press сообщило, что вторая баллистическая ракета будет иметь дальность от 3 до 4 тысяч километров, и будет готова к развертыванию в течение не менее 5 лет. Ожидается, что баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме (США), довольно близко к Китаю или России, чтобы считаться угрозой, указал неуказанных чиновник Пентагона.

Представители Минобороны США сообщили, что еще не проводили консультации с союзниками в Европе и Азии о планируемых ракетных испытаниях или развертывании на их территории.

Некоторые сторонники контроля над вооружениями выразили сомнение из-за вероятной новой стратегии вокруг испытаний.

«Вместо того чтобы наказывать россиян, администрация объявила, что опустится до уровня россиян», - заявил ранее председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей от демократов Адам Смит.

Напомним, 1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.

4 марта Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности.