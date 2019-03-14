Выяснилось, что Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Об этом 14 марта сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО «Динамо», Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги», - рассказали в ведомствах.

Источники отметили, что сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

На сайте МВД отсутствует информация о Корже с конца 2017 года, данных о его увольнении нет.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко ответил УП, что сообщить о должности вымогателя должны в СБУ.

Позже Шевченко сообщил, что Корж не является советником министра внутренних дел.

Напомним, 14 марта в СБУ заявили, что разоблачили на вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства МВД.