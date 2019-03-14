также в разделеОбщество
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки 19
На Донетчине военные сбили беспилотник боевиков 10
Нацсовет проверит 5 каналов из-за вещания в День памяти Героев Небесной Сотни 19
НАБУ отстранило детективов, фигурировавших в расследовании о хищениях в оборонке 23
СБУ заявила о задержании на взятке советника руководства МВД 105
Начальник отдела СБУ погорел на вымогательстве $110 тысяч 38
При изготовлении минометов «Молот» установлены дефекты и миллионные убытки 56
Укрпочта повышает зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений 16
В Украину не пропустили канадского журналиста-россиянина 22
В РФ завели дело на Вятровича 30
Розенблат: Сытник «сливал» информацию по «черной кассе» в пользу Клинтон 33
Балух «нашелся» в Ярославле 22
Пограничники задержали завербованного РФ боевика, пробиравшегося в Украину 35
Марчук: Россияне хотели уйти во время обсуждения вопроса моряков 124
Мэр города на Днепропетровщине попался на крупной взятке 49
ГБР вызовет на допрос правоохранителей-фигурантов дела Укроборонпрома 34
Сегодня отмечается День украинского добровольца 58
13 марта. Картина дня 54

Выяснилось, что Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве 30 тысяч долларов взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Об этом 14 марта сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО «Динамо», Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги», - рассказали в ведомствах.

Источники отметили, что сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

На сайте МВД отсутствует информация о Корже с конца 2017 года, данных о его увольнении нет.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко ответил УП, что сообщить о должности вымогателя должны в СБУ.

Позже Шевченко сообщил, что Корж не является советником министра внутренних дел.

Напомним, 14 марта в СБУ заявили, что разоблачили на вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства МВД.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги