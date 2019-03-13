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Следствие по делу бывших налоговиков Министерства доходов и сборов, обвиняемых в причастности к хищению 100 млрд гривен продолжалось 9 месяцев. Материалы дела, 1209 томов, будут переданы в суд.

Кабинет Министров ввел с 1 апреля ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет пособий в размере 1,7 тыс.

В Национальном антикоррупционном бюро отвергли обвинения в причастности к хищениям в «Укроборонпроме».  При этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ до сих пор не передало в САП материалы дела по схемам в Укроборонпроме.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять закон о полном общем среднем образовании, который включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными, говорится в докладе ООН.

Госавиаслужба приостановила полеты Boeing 737 MAX.

Печерский райсуд Киева дал Службе безопасности доступ к счетам ВО «Батькивщина» в ПАО «Мегабанк» в рамках уголовного производства о легализации доходов.

Бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили еще к 43 месяцам тюрьмы в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Ранее он уже получил три года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые преступления.

Родного брата экс-главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива - Александра объявили в розыск.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» планирует с 1 мая повысить тарифы на электроэнергию и отопление.

В районе проведения операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранение. 

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год — до 2020 года.
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