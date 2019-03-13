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Родного брата экс-главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива - Александра объявили в розыск. Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел.

Он объявлен в розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что Каськив Александр Владимирович, 1984 года рождения с 1 августа 2018 года скрывается от органов следствия. Он обвиняется в нарушении ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение и растрата имущества).

Напомним, по данным НАБУ, 34-летнего брата экс-чиновника разыскивают по делу о хищении 259,2 млн грн.

По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах «Качественная вода», который предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и «Олимпийская надежда-2022», по которому должны быть построены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Эти инициативы так и не реализовали, а средства – разворовали.

В июне 2018 детективы задержали двоюродного брата Каськива.
ForUm

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