24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными. Об этом сказано в опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) докладе о ситуации в Украине за 16 ноября 2018 года - 15 февраля 2019 года, сообщает УНИАН.

«Члены экипажей украинских судов, задержанные 25 ноября 2018 года властями Российской Федерации в Керченском проливе, могут считаться военнопленными и находящимися под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией», – сказано в докладе.

В управлении также подчеркнули, что оккупировавшая Крым Россия до сих пор не предоставила УВКПЧ доступ на полуостров в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о территориальной целостности Украины.

«УВКПЧ продолжает осуществлять наблюдение за ситуацией с правами человека на полуострове с материковой части Украины. Российская Федерация, вопреки международному гуманитарному праву, применимому к оккупирующей державе, продолжает применять свои законы, результатом чего являются тяжкие нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар», - отметили представители ООН.



Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.