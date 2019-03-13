Следствие по делу бывших налоговиков Министерства доходов и сборов, обвиняемых в причастности к хищению 100 млрд гривен продолжалось 9 месяцев. Материалы дела, 1209 томов, будут переданы в суд. Об этом сегодня, 13 марта, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совместного брифинга с генеральным прокурором Юрием Луценко, главным военным прокурором Анатолием Матиосом и заместителем председателя Нацполиции – начальником департамента защиты экономики Игорем Купранцем, сообщает пресс-служба МВД.

«Профессиональная, компетентная работа прокуроров и оперативников Национальной полиции - это пример того, как надо расследовать такие трудные дела. В сжатые сроки и с таким результатом», - заявил Аваков.

В деле преступной организации во главе с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко 52 подозреваемые, их обвиняют в хищении государственного бюджета.

«Это дело длилось всего 9 месяцев и 18 дней, но масштабы его грандиозные – не только по сумме вероятно похищенных средств, миллиарды гривен, но и доказательной базы. Мы имеем сегодня наглядное доказательство того, чем занимались 500 работников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры, мы имеем 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украины во времена Януковича. За плечами у команды военной прокуратуры 4 тыс. судебных заседаний, рассмотрение ходатайств, жалоб в судах первой инстанции. Судом вынесено около 2 тыс. решений. Наша общая команда: МВД и ГПУ, смогла арестовать имущества преступников на 700 млн гривен, в том числе 10 домов, 20 квартир и 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, 1000 вагонов. Это арестованное имущество сегодня уже приносит доход государству», - рассказал Луценко.

«Дело передаем в суд. Мы завершили это следствие только с помощью МВД, при поддержке 500 работников. За хищение 100 млрд гривен суд должен вынести законное решение, предусмотренное действующим законодательством», - заявил он

«Думаю, мы увидим приговоры не скоро, но те же, как и по бывшему президенту Януковичу», - добавил Матиос.

Напомним, масштабная спецоперация по задержанию участников налоговых схем Януковича-Клименко проходила в мае 2017 года. К ее проведению были привлечены более 2000 правоохранителей, из них 1700 полицейских, в том числе - 1100 оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции, а также 500 военных прокуроров. В рамках уголовных производств проводилось более 450 одновременных обысков на территории 15 областей. В июле 2017 состоялся второй активный этап спецоперации - описание и блокировка имущества, приобретенного на деньги похищении из госбюджета бывшими налоговиками. Был проведен 151 обыск.