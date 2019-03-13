В Национальном антикоррупционном бюро отвергли обвинения в причастности к хищениям в «Укроборонпроме». Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

«В последней части расследования Леси Ивановой и Bihus.info выдвинули НАБУ обвинения в ангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые «паразитируют» на закупках в оборонном комплексе. Бюро уважает работу журналистов-расследователей. В то же время, сюжет содержит неточности, а, порой, и манипуляции», – говорится в сообщении.

В НАБУ опровергли информацию, что в декабре 2016 года Бюро якобы вычеркнуло из списка фиктивных (рисковых) фирм «Оптимумспецдеталь». «НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать или вести перечень/реестр компаний, которые являются фиктивными. Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг. Государственный концерн «Укроборонпром» неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию о компании-контрагенте. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал «Укроборонпром», – подчеркнули в ведомстве.

«Во-вторых, ООО «Оптимумспецдеталь» упоминается в четырех письмах от НАБУ к «Укроборонпрому». В одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью. В то же время приводятся конкретные, документально подтверждены на тот момент факты. Эти данные собраны во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП «Харьковский бронетанковый завод» («ХБТЗ») при поставке в течение 2014-2016 гг. запчастей и комплектующих к бронетанковой технике», – сказано в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что в письме от 20.01.2017, подписанном первым заместителем директора НАБУ, сообщено о наличии признаков противоправной деятельности четырех компаний на основании акта Государственной финансовой инспекции №08-20/13. Этим актом противоправная деятельность установлена ​​только у упомянутых в ответе компаний. Оснований относить к ним другие, в том числе ООО «Оптимумспецдеталь», о которых спрашивалось в запросе «Укроборонпрома», на время подписи письма не было.

«Детективы НАБУ не оставляли без внимания ООО «Оптимумспецдеталь». Об этом свидетельствуют письма, присланные Бюро в «Укроборонпром» позже. В них прямо указано на признаки возможной противоправной деятельности этой компании. Об этом идет и речь в ответе НАБУ на запрос журналистов Bihus.info. Чтобы не быть голословными, мы предоставили копии этих писем журналистам. Для объективного представления информации их должны были продемонстрировать в эфире программы. Однако, к сожалению, журналисты для этих писем в сюжете места почему-то не нашли», – отметили в Бюро.

«В-третьих, относительно упоминания о письме, которое якобы «лежит у Гиви на столе». В переписке фигурантов журналистского расследования имя «Гиви» не может указывать на Гизо Углаву. В указанный период (21-31 января 2017) никаких писем относительно упомянутых компаний первый заместитель директора НАБУ не подписывал. Также в это время он не находился ни в командировке, ни в отпуске, как об этом упоминалось в журналистском расследовании», – заявили в НАБУ.

Кроме того, в НАБУ прокомментировали заявление журналистов, что Бюро якобы «ничего не делало в расследовании три года, дело лежало и пылилось».

«К такому выводу можно прийти, если руководствоваться реестром судебных решений. Но этот реестр кроме открытой, имеет еще и закрытую часть. Она содержит большинство постановлений по следственных действиям по уголовным производствам по расследованию преступлений в оборонной сфере. В течение 2017-2019 годов в деле, упомянутом журналистами, - говорится об уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП «Харьковский бронетанковый завод» при поставке в течение 2014-2016 гг. запчастей и комплектующих к бронетанковой технике, путем составления и выдачи заведомо ложных документов о поставке материальных ценностей - детективами НАБУ проведено около 80 процессуальных и следственных действий. Получено более 20 временных доступов, изъяты оригиналы документов о хозяйственно-правовых отношениях между государственным предприятием и его контрагентами (в т.ч. с упомянутыми в сюжете Леси Ивановой), допрошены должностные лица как частных компаний, так и государственного предприятия», – говорится в заявлении.

В НАБУ подчеркнули, что все эти следственные действия осуществлялись под процессуальным руководством прокуроров Специально антикоррупционной прокуратуры. «Подчеркиваем, что о ходе досудебного расследования детективы НАБУ информируют прокуроров САП при ежемесячных заслушиваниях у первого заместителя (он является старшим почти во всех уголовных производствах, касающихся оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны Украины) и заместителя руководителя САП», – отметили в Бюро.

«НАБУ не «отсиджувалось», а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечены к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников. Среди них: заместитель министра обороны, начальник бронетанкового управления Вооруженных сил Украины, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании «Спецтехноэкспорт» (входит в состав «Укроборонпрома»). Кстати, эти уголовные производства расследовали 11 детективов, которые кроме ОПК осуществляют следствие в ряде других сфер», – сообщили в ведомстве.

Также в Бюро прокомментировали информацию журналистов о том, что якобы «агент Шевченко спонсирует оправдательные письма от НАБУ для различных фирм». «НАБУ никогда и никому не выдавало никаких оправдательных писем. И, в отличие от других правоохранительных органов, не закрыло ни одного уголовного производства по установленным фактам коррупции в оборонной сфере», – заявили в Бюро.

В НАБУ подчеркнули, что уровень коррумпированности в сфере ОПК, влияние привлеченных к схемам фигурантов и, соответственно, их разоблачения, является серьезным вызовом для антикоррупционного органа любой страны. «Зафиксировать доказательства об умысле причастных лиц после того как прошло несколько лет с момента исследуемых событий (период 2015 года - начало 2016) объективно сложно. Раскрытие таких преступлений, сбор доказательной базы требуют особых подходов к стратегии и тактике расследования. Обидно осознавать, что в то время, когда детективы НАБУ собирают информацию чтобы воспроизвести обстоятельства совершения преступления, другие правоохранительные органы, имея достаточную доказательную базу и будучи знакомыми с расследованиями Национального бюро, эту информацию детективам не передают», – заявили в ведомстве.

«Также отмечаем, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток и для нас подтвердить это законным путем - дело чести. Именно поэтому Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последней части журналистского расследования о коррупции в Государственном концерне «Укроборонпром» начато служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами опубликованного сюжета. В настоящее время служебное расследование продолжается», – подчеркнули в НАБУ и пообещали всесторонне способствовать следователям Государственного бюро расследований в проведении начатого ими досудебного следствия по фактам, обнародованным Bihus.Info.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.