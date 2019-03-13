Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» планирует с 1 мая повысить тарифы на электроэнергию и отопление.

Соответствующий проект тарифов обнародован на сайте компании.

Так, за тепловую энергию киевлянам предлагают платить 1611,58 грн за 1 Гкал, бюджетным организациям - 1822,40 грн за 1 Гкал, религиозным организациям - 1630,73 грн за 1 Гкал и другим потребителям - 1813,69 грн за 1 Гкал.

Тариф на производство тепловой энергии для населения предлагают определить на уровне 1 498,99 грн.

В то же время, тариф на услугу централизованного отопления для населения с 1 мая предлагают повысить до 1654,41 грн при наличии счетчика тепла. При его отсутствии – 38,5 грн за квадратный метр.

Кроме того, горячее водоснабжение для населения может подорожать до 97,89 грн за 1 куб. м воды в случае, если установлено полотенцесушитель. Если его нет – 90,54 грн за 1 куб. м. Тариф на воду для бюджетных учреждений может составить 98,49 грн за куб, для религиозных организаций – 89,13 грн, других потребителей – 98,07 грн.

Необходимость повышения тарифов в «Киевтеплоэнерго» объяснили подорожанием природного газа.

Как сообщал ForUm, с 1 января в Украине выросли тарифы на горячую воду и отопление.