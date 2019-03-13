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Бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили еще к 43 месяцам тюрьмы в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Ранее он уже получил три года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые преступления, пишет Русская служба ВВС.

Таким образом в общей сложности Манафорт проведет в тюрьме 7 лет и 5 месяцев. Суд округа Колумбия также назначил ему штраф в размере 6,1 млн долларов.

Манафорт – один из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем. «Русское расследование» ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Впрочем, обвинения, по которым политтехнолог получил уже второй тюремный срок, к вмешательству России в американские президентские выборы прямого отношения не имеют.

Политтехнолога обвинили в лоббистской деятельности в интересах пророссийских политиков в Украине. До сотрудничества с Трампом Манафорт работал на Виктора Януковича, когда тот был президентом Украины. Манафорту грозило до 10 лет тюрьмы. Он признал вину и заключил сделку со следствием, рассчитывая на более мягкий приговор.

Однако в конце ноября 2018 года Мюллер заявил, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, солгав на допросах. Сам обвиняемый это отрицал: его защита настаивала, что политтехнолог просто забыл о некоторых встречах и контактах, а не скрывал их. Тем не менее судья Эми Джексон заняла сторону обвинения, постановив, что Манафорт нарушил условия соглашения со следствием, в частности, утаив информацию о контактах с гражданином России Константином Килимником.

Ему политтехнолог, будучи начальником штаба Трампа, в частности, передавал данные соцопросов во время президентской кампании в США, счел суд. Американские власти подозревают Килимника в связях с российской разведкой, сам он это отрицает.

Неделю назад Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые махинации по другому делу, которое рассматривал суд штата Вирджиния. Мюллер, представлявший на процессе сторону обвинения, предлагал суду приговорить политтехнолога к заключению сроком от 19 до 24 лет. Судья Томас Эллис назвал такие сроки необоснованными. Прокуроров вердикт судьи удивил.

В июне 2016 года, в разгар предвыборной кампании, Манафорт ходил встречаться с российскими лоббистами и юристом Наталией Весельницкой в нью-йоркской «Трамп-Таэур».

Это самый известный случай контактов людей Трампа с людьми, которые могли представлять интересы Москвы. Экс-юрист президента Майкл Коэн в феврале, давая показания в конгрессе, сообщил, что Трамп знал о подготовке этой встречи. Россияне на ней должны были передать компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп все это отрицает.

В июле 2016 года Wikileaks выложила электронную переписку со взломанных серверов Демпартии. По утверждению Коэна, Трамп заранее знал о готовящейся публикации. Обнародование писем ударило по рейтингу Клинтон.

Власти США затем обвинили в хакерской атаке на сервера Демпартии российскую военную разведку, ГРУ. Россия отрицает обвинения.

 
ForUm

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