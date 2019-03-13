Печерский райсуд Киева дал Службе безопасности доступ к счетам ВО «Батькивщина» в ПАО «Мегабанк» в рамках уголовного производства о легализации доходов.

Об этом говорится в постановлении суда от 5 марта, пишет Украинская правда.

Сообщается, что во время проверки НАПК установило, что неустановленные лица, «с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния», перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической партии 3 миллиона 559 тысяч 488 гривен.

«В частности, во время проверки НАПК установило несоответствие суммы начисленного дохода за период с 1.01.2015 по 30.09.2018 сумме взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и г. Черкассы в пользу политической партии "ВО «Батькивщина» в 3 квартале 2018 года», - говорится в тексте постановления.

СБУ установила, что взносы осуществлялись путем внесения средств через счет АО КБ «Приватбанк» на счет «Батькивщины», открытый в ПАО «Мегабанк».

СБУ просила предоставить доступ к счетам для проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО «Мегабанк», и для исследования документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств.

Суд ходатайство следователя СБУ удовлетворил и предоставил временный доступ (на 1 месяц со дня вынесения постановления) к вещам и документам и дал разрешение на их изъятие.

Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал ForUm, СМИ выяснили, что «Батькивщину» финансируют «обнищавшие украинцы».