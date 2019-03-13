Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять закон о полном общем среднем образовании, который включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Согласно документу, Первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11 (12)-й класс наряду с украинским языком.

Эта модель будет действовать для нацменьшинств с уязвимыми языками, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в среде собственного языка.

В эту категорию входят крымские татары, поскольку данное нацменьшинство не имеет государства, которое занималось бы развитием терминологии их языка, а община проживает исключительно в украиноязычной или русскоязычной среде.

Вторая модель предусмотрена для нацобщин, язык которых относится к языкам Европейского Союза.

Так, с 1 по 4 класс обучение будет на языке нацменьшинства с изучением украинского языка, а с 5 класса - от 20% обучения на украинским языке с ежегодным увеличением его объема до не менее 40% в 9 классе.

Для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Третья модель - для нацобщин, материнский язык которых относится к одной с украинским языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка.

К таким языкам относится русский.

Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на обучение предметов на украинском языке (не менее 80% времени) сразу после 5-го класса.

Среди прочего, законопроект предусматривает выбор директоров школ на конкурсной основе и медицинскую подготовку учителей.