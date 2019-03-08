Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт приговорен к 47 месяцам тюремного заключения. Соответствующее решение принял судья в четверг, 7 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

69-летний Манафорт получил почти 4 года тюрьмы за мошенничество с банками и правительством, а также за неуплату налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, в первую очередь – из окружения экс-президента Януковича.

На следующей неделе Манафорт получит второй приговор от другого федерального судьи за два преступления, в которых он признал себя виновным в прошлом году – в сговоре и давлении на свидетелей.



Напомним, ране Мюллер заявил, что Манафорт заслуживает длительного срока заключения за совершенные им финансовые преступления.

Мюллер утверждает, что Манафорт нарушил условия соглашения со следствием, которое должно было обеспечить ему более мягкое наказание, и должен провести в заключении от 19,6 до 24,6 лет.

Также Манафорту, вероятно, придется выплатить федеральной власти около 55 млн долларов штрафа.

Экс-глава кампании Трампа также должен быть осужден по делу о деятельности в США как незарегистрированный иностранный агент и отмывании денег.

Суд в американском штате Вирджиния вынесет приговор Манафорту по обвинению в банковском и налоговом мошенничестве 8 марта.