Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ до сих пор не передало в САП материалы дела по схемам в Укроборонпроме.

Об этом он заявил на заседании ВСК Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищения в ВСУ и обороноспособности государства в период 2004-2017 годов, а также обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений при закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий Укроборонпрома, сообщает Укринформ.

«Скажу откровенно, в НАБУ было отправлено за подписью заместителя руководителя САП, за моей подписью три письма – о предоставлении этих материалов. Материалы не были предоставлены до сих пор, они уже неделю находятся на стадии сшивания. Тем не менее, та информация, которой мы владеем как процессуальные руководители, и та, которая есть в производствах, она оказалась достаточной, чтобы понимать, а что же было сделано», - сказал Холодницкий.

Напомним, 11 марта в четвертой части журналистского расследования Bihus.info речь шла о том, что работники Службы безопасности, Военной прокуратуры, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро якобы помогали основателю ООО «Оптимумспецдеталь» Андрею Рогозе решать различные проблемные вопросы.

В распоряжении журналистов оказалась телефонная переписка, которая свидетельствует, что Рогоза и его партнер Виталий Жуков давали взятки правоохранителям за закрытие уголовных дел. При этом фирма специализировалась на поставках на оборонные предприятия, входящие в концерн «Укроборонпром», контрабандных деталей к военной технике из России.

После выхода данного сюжета в НАБУ заявили, что начали служебное расследование по озвученным фактам. В бюро утверждают, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток.

25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».