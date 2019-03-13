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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.

Тем не менее, FAA продолжает изучать «всю доступную информацию» о воздушных судах, сообщает УНИАН

«До настоящего времени наша оценка не выявляет системных проблем в функционировании и не дает оснований для приостановки эксплуатации лайнера. Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру», - сообщает организация в Twitter.

Ранее о целесообразности запрета полетов заявили в Сенате США.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз планирует провести слушания, в рамках которых будет рассмотрен соответствующий вопрос, а также планируется инициировать расследование катастрофы.

«Как председатель подкомитета по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту, я намерен провести слушания, чтобы расследовать эти авиакатастрофы, определить факторы, которые способствовали этому, и убедиться в том, что авиапромышленность США остается самой надежной в мире», - написал политик в Twitter.

12 марта президент США Дональд Трамп переговорил с президентом Boeing Деннисом Мюленбургом, и тот заверил президента США в надежности Boeing 737 MAX. Однако другие подробности разговора не сообщаются.

Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. 

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 уже запретили Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия и Индонезия. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также временно запретило эксплуатацию этих самолетов.  


 
ForUm

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