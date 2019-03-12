С 7 апреля 2014 на Донбассе, где продолжаются боевые действия, освобождены или найдены 3239 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были лишены свободы или пропали без вести в районе проведения антитеррористической операции, что ведется Объединенным центром, сообщили в Службе безопасности в ответ на запрос Радио Свобода.

«Из них в период с января 2018 года по настоящее время найдены или освобождены 24 человека», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с тем, что часть территорий Донбасса находится под контролем незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников и их возвращение на подконтрольную украинской власти территорию зависит от результатов переговоров.

«Соответствующие предложения (по обмену) регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработку с привлеченными в рамках минского формата международными гуманитарными организациями. В то же время практическая реализация переговорных мероприятий затрудняется вследствие различных подходов сторон к пониманию задекларированного принципа освобождения «всех на всех». В частности требований противоборствующей стороны включить в переговорный процесс в рамках ТКГ отдельные категории лиц, не подпадающих под критерии, определенные минским форматом (лица, совершившие особо тяжкие насильственные преступления или уголовные правонарушения, не связанные с проведением АТО т.д.)», - пояснили в СБУ.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Россия отказалась от обмена пленными до Нового года.

Боевики ОРДЛО также отказались от предложения украинской стороны провести 27 декабря 2018 года видеоконференцию гуманитарной подгруппы по вопросу обмена заложниками.