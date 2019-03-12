также в разделеОбщество
12 марта. Картина дня 40
В центре Хмельницкого на экране возле филармонии транслировали порно 29
Сытник: Фигурант расследования Bihus.info Шевченко не был сотрудником НАБУ 16
«Что он несет?»: Бигус ответил на слова Луценко о «взломе кода диска» 35
ЕСПЧ призвал Украину пересмотреть пожизненные приговоры 60
СБУ задержала главу крупного международного наркокартеля 31
Стало известно, чем Кривонос займется в СНБО 18
Луценко: Бигус взламывал диск с материалами о хищениях в оборонке 36
САП просит Луценко внести в ВР представления на двух нардепов 22
СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ 100
Луценко переадресовал НАБУ все вопросы по сюжету Bihus.Info 14
Полиция открыла дела из-за акции протеста в Харькове 47
У Вятровича хотят пересмотреть даты основания Днипра и Павлограда 24
Грицак: Следователь СБУ из схем по оборонке находится под следствием 22
СМИ: Гладковского в СНБО заменит Кривонос 42
Хищения в оборонке: В ГПУ ответили на обвинения во взяточничестве 26
Синоптик сказала, когда украинцам ждать потепления 90
Двум членам Нацкорпуса объявлено подозрение в организации беспорядков в Черкассах 18

С 7 апреля 2014 на Донбассе, где продолжаются боевые действия, освобождены или найдены 3239 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были лишены свободы или пропали без вести в районе проведения антитеррористической операции, что ведется Объединенным центром, сообщили в Службе безопасности в ответ на запрос Радио Свобода.

«Из них в период с января 2018 года по настоящее время найдены или освобождены 24 человека», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с тем, что часть территорий Донбасса находится под контролем незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников и их возвращение на подконтрольную украинской власти территорию зависит от результатов переговоров.

«Соответствующие предложения (по обмену) регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработку с привлеченными в рамках минского формата международными гуманитарными организациями. В то же время практическая реализация переговорных мероприятий затрудняется вследствие различных подходов сторон к пониманию задекларированного принципа освобождения «всех на всех». В частности требований противоборствующей стороны включить в переговорный процесс в рамках ТКГ отдельные категории лиц, не подпадающих под критерии, определенные минским форматом (лица, совершившие особо тяжкие насильственные преступления или уголовные правонарушения, не связанные с проведением АТО т.д.)», - пояснили в СБУ.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Россия отказалась от обмена пленными до Нового года.

Боевики ОРДЛО также отказались от предложения украинской стороны провести 27 декабря 2018 года видеоконференцию гуманитарной подгруппы по вопросу обмена заложниками.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
10
Теги