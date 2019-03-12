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Журналист Денис Бигус прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что он якобы «взломал коды дисков» с материалами дел ГПУ о хищениях в оборонной сфере для своего журналистского расследования, сообщает УНИАН.

«Какой диск? Какой код? Что он несет? В общем, у меня нет комментариев», - сказал Бигус.

Напомним, после выхода финальной части программы «Наши деньги» о коррупционном скандале с техникой для ЗСУ Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела о хищениях в «оборонке».

 
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